Поисково-спасательные операции в Албании после землетрясения завершились - премьер-министр
14:15 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Эди Рама.
"Погибшими числятся 50 человек, 2000 пострадали", - приводит его слова северомакедонское информационное агентство МИА. По словам премьера, в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Дуррес повреждены порядка 900 домов, в столице Тирана - 1465 зданий.
Ранее сообщалось о 48 погибших и 790 пострадавших.
По сообщениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо- западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.
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