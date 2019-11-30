Поисково-спасательные операции в Албании после землетрясения завершились - премьер-министр

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Эди Рама.

"Погибшими числятся 50 человек, 2000 пострадали", - приводит его слова северомакедонское информационное агентство МИА. По словам премьера, в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Дуррес повреждены порядка 900 домов, в столице Тирана - 1465 зданий.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 790 пострадавших.

По сообщениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо- западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.