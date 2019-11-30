Медведчук считает что, возвращение Донбасса силой может стать самоубийством для Украины
15:30 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовые сценарии возвращения в состав Украины районов Донбасса, которые Киев в настоящий момент не контролирует, станут для страны самоубийством. Такое мнение озвучил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Основой реинтеграции, по его мнению, должно стать предоставление региону особого статуса. "Когда мы говорим о том, чтобы дать Донбассу автономию в составе Украины, мы не выходим за рамки", - рассказал он в интервью, которое в субботу опубликовал телеканал "112 Украина".
В этой связи он категорически отверг обвинения ряда украинских политиков в том, что предоставление подобного статуса окажется капитуляцией. "Где здесь капитуляция? Если предоставление особого статуса и возможностей это капитуляция, тогда получается, что есть только один путь - это силовой путь возвращения территорий", - продолжил Медведчук.
"Тот, кто популяризирует подобный шаг, является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы", - констатировал он.
При этом глава политсовета партии обратил внимание, что право на такую автономию следует из Конституции Украины, Минских соглашений, а также декларации глав государств "нормандской четверки" и резолюции Совета Безопасности ООН о Минских соглашениях.
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