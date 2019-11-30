0
0
0
НОВОСТИ

Медведчук считает что, возвращение Донбасса силой может стать самоубийством для Украины

15:30 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовые сценарии возвращения в состав Украины районов Донбасса, которые Киев в настоящий момент не контролирует, станут для страны самоубийством. Такое мнение озвучил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Основой реинтеграции, по его мнению, должно стать предоставление региону особого статуса. "Когда мы говорим о том, чтобы дать Донбассу автономию в составе Украины, мы не выходим за рамки", - рассказал он в интервью, которое в субботу опубликовал телеканал "112 Украина".

В этой связи он категорически отверг обвинения ряда украинских политиков в том, что предоставление подобного статуса окажется капитуляцией. "Где здесь капитуляция? Если предоставление особого статуса и возможностей это капитуляция, тогда получается, что есть только один путь - это силовой путь возвращения территорий", - продолжил Медведчук.

"Тот, кто популяризирует подобный шаг, является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы", - констатировал он.

При этом глава политсовета партии обратил внимание, что право на такую автономию следует из Конституции Украины, Минских соглашений, а также декларации глав государств "нормандской четверки" и резолюции Совета Безопасности ООН о Минских соглашениях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 30.11.2019
В Арктике впервые испытали гиперзвуковую ракету "Кинжал"
0
113
14:15 30.11.2019
Поисково-спасательные операции в Албании после землетрясения завершились - премьер-министр
0
140
13:45 30.11.2019
Новым антидопинговым координатором ВФЛА станет Роберт Попов
0
195
13:15 30.11.2019
На боевое дежурство в Мурманской области заступил дивизион арктических ЗРК "Тор-М2ДТ"
0
216
12:45 30.11.2019
В Госдуму внесен законопроект об ужесточение ответственности за незаконную частную охрану
0
235
12:15 30.11.2019
Впервые на авторском посте в "Фейсбук" появилась пометка "недостоверная информация"
0
229
11:45 30.11.2019
Ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения малых народов - Володин
0
315
11:15 30.11.2019
В районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет, пилот погиб - власти Новороссийска
0
297
10:45 30.11.2019
Япония: Статус действующего получил стадион построенный в Токио для Олимпийских Игр - 2020
0
311
10:15 30.11.2019
Процесс по скифскому золоту из крымских музее могут возобновить в декабре 2019 года
0
308

Возврат к списку