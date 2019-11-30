В Стамбуле 8 января запустят газопровод "Турецкий поток" - Эрдоган

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января. Об этом турецкий лидер сообщил в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, в городе Эдирне на границе с Грецией. Трансляцию с мероприятия вел телеканал Эн-ти-ви.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", - сказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит Владимира Путина в Турцию планируется на первую декаду января.

"Газпром" 19 ноября сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.



