По делам "евромайдана" признали виновными 59 человек - Генпрокуратура Украины
16:45 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские суды по делам о беспорядках в центре Киева зимой 2014 года признали виновными 59 человек. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории предъявлены обвинения 445 лицам, среди которых 48 чиновников, 228 сотрудников правоохранительных ведомств, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений суды признали виновными 59 человек", - говорится в ответе надзорного ведомства на запрос украинского бюро "Радио свобода".
По данным Генпрокуратуры Украины, за время событий так называемого евромайдана пострадали 2442 человека, в том числе 1721 гражданское лицо и 721 сотрудник правоохранительных органов.
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