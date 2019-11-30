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Официальное прошение об отставке подал премьер-министр Ирака - СМИ

18:15 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в субботу в парламент страны официальное прошение об отставке. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

В пятницу глава правительства объявил о намерении уйти в отставку, чтобы не допустить "сползания Ирака в пучину насилия и хаоса"

Прошение об отставке подано после двух месяцев акций протеста в Ираке, которые сопровождаются кровопролитными столкновениями и беспорядками. За это время погибли более 400 человек, жертвы есть среди как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек. Особенно ожесточенные столкновения происходят на юге страны.

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