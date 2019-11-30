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В жилой зоне вблизи загоревшейся свалки в Ульяновске нет превышения ПДК вредных веществ

18:45 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в жилой зоне рядом со свалкой отходов в Ульяновске, где вечером 29 ноября начался пожар. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства природы и цикличной экономики региона.

Промышленные отходы загорелись на территории предприятия по переработке мусора "Промутилизация" на площади около 500 кв. м, пострадавших нет. По последним данным, тление мусора с горением мелкими очагами продолжается.

"Лабораторный анализ не выявил превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне Заволжья после возгорания на полигоне в промзоне. <…> Превышений по фенолу, диоксиду серы, сероводороду, аммиаку, гидрофториду, гидрохлориду, сумме предельных и непредельных углеводородов не выявлено, концентрации находятся в пределах допустимых концентраций согласно гигиеническим нормам. Жалоб от населения не поступало", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории полигона, где произошло возгорание, отмечены превышения ПДК по формальдегиду, диоксиду азота, оксида углерода и взвешенным веществам. "Высокое загрязнение и экстремально высокое загрязнение нигде не зарегистрированы", - уточняется в сообщении.

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