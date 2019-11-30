За 790 тыс. рублей продана на аукционе книга Маяковского с надписью в адрес Лили Брик
19:15 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание поэмы "Война и мир" Владимира Маяковского с дарственной надписью поэта в адрес Лили Брик продано на XIII букинистическом аукционе "Редкие книги. Графика. Винил" в Петербурге за 790 тыс. рублей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (организатор торгов).
"Продано за 790 тыс. рублей, по начальной цене. Это был первый случай продажи издания поэта с надписью, адресованной Лиле Брик", - сказала представитель пресс- службы РАД.
Книга была напечатана в Петрограде в 1919 году. Дарственная надпись на ней гласит "ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г.", рядом нарисован цветок.
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