За 790 тыс. рублей продана на аукционе книга Маяковского с надписью в адрес Лили Брик

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Издание поэмы "Война и мир" Владимира Маяковского с дарственной надписью поэта в адрес Лили Брик продано на XIII букинистическом аукционе "Редкие книги. Графика. Винил" в Петербурге за 790 тыс. рублей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (организатор торгов).

"Продано за 790 тыс. рублей, по начальной цене. Это был первый случай продажи издания поэта с надписью, адресованной Лиле Брик", - сказала представитель пресс- службы РАД.

Книга была напечатана в Петрограде в 1919 году. Дарственная надпись на ней гласит "ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г.", рядом нарисован цветок.



