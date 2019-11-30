Более суток 245 пассажиров ожидают вылета с китайского острова Хайнань в Казань
19:45 30.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиарейс с китайского острова Хайнань в Казань задерживается более чем на сутки, вылета ожидают 245 пассажиров. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Казани.
По данным местных СМИ, туристы ожидают вылета в городе Санья.
"Более суток ожидают самолета 245 пассажиров. Задержка их возвращения связана с поздним прибытием воздушного судна", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что прибытие рейса в Казань ожидается в воскресенье в районе 11:00 мск.
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