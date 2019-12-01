В России поставили на боевое дежурство первую загоризонтную РЛС

08:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) типа "Контейнер" заступит на боевое дежурство в воскресенье на территории Мордовии. Станция может обнаружить массовый пуск крылатых ракет или взлет авиации за 2 тыс. км от российской границы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, РЛС "способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тыс. км от государственной границы России".