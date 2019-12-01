Прошедшая "черная пятница" стала в США рекордной по сумме потраченных денег

08:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители США потратили рекордные 7,4 млрд долларов на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу" - день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в последний четверг ноября Днем благодарения. Об этом сообщила в субботу телекомпания Си-эн- би-си со ссылкой на статистические данные Adobe Analytics ("Эдоуб аналитикс"), которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

Показатели текущего года более чем на миллиард долларов превысили прошлогодние - на "черную пятницу" в 2018 году жители США потратили "всего" 6,22 млрд долларов. Из них около 2 млрд были потрачены на покупки, совершенные с помощью смартфонов, однако в нынешнем году этот показатель также обновил рекорд, увеличившись до 2,9 млрд долларов.