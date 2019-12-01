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НОВОСТИ

В Европе начато расследование способов сбора данных компанией Google

08:41 01.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антимонопольные органы Европейского союза начали разбирательство в отношении американской корпорации Google в связи с ее способами сбора информации. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии сообщило в субботу агентство Рейтер.

"Комиссия направила компаниям опросники в рамках предварительного расследования, касающегося применяемых Google методов сбора и использования данных", - говорится в документе.

Агентство отмечает, что особое внимание будет уделено тому, как компания распоряжалась информацией, связанной с местными поисковыми сервисами и размещением рекламы в интернете.

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