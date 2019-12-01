До тех градусов мороза обещают синоптике в Москве в первый день зимы
09:00 01.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, сильная гололедица и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил Гидрометцентр РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса ниже нуля. В ночь на 2 декабря она может опуститься до минус 7 градусов. Ветер северо-западный и западный - 5-10 м/ с, местами с порывами до 15 м/с.
НОВОСТИ
- 09:40 01.12.2019
- Академик РАН Покровский: В прошлом году от СПИДа умерло 37 тыс. человек, и это рекордная цифра
- 08:41 01.12.2019
- В Европе начато расследование способов сбора данных компанией Google
- 08:38 01.12.2019
- Прошедшая "черная пятница" стала в США рекордной по сумме потраченных денег
- 08:32 01.12.2019
- В России поставили на боевое дежурство первую загоризонтную РЛС
- 20:45 30.11.2019
- Иран: В провинции Хормозган задержали 31 зачинщика акций протеста
- 20:15 30.11.2019
- Петербуржцы ждут начала Евро-2020 и город готов к проведению матчей - власти
- 19:45 30.11.2019
- Более суток 245 пассажиров ожидают вылета с китайского острова Хайнань в Казань
- 19:15 30.11.2019
- За 790 тыс. рублей продана на аукционе книга Маяковского с надписью в адрес Лили Брик
- 18:45 30.11.2019
- В жилой зоне вблизи загоревшейся свалки в Ульяновске нет превышения ПДК вредных веществ
- 18:15 30.11.2019
- Официальное прошение об отставке подал премьер-министр Ирака - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать