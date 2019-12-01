Академик РАН Покровский: В прошлом году от СПИДа умерло 37 тыс. человек, и это рекордная цифра

09:40 Источник: Интерфакс

Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, перешагнуло планку в 1 млн человек, в прошлом году 37 тыс. умерло от СПИДа, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.Общее число инфицированных параллельно растет смертность. "В прошлом году 37 тыс. человек умерло, и это рекордная цифра", - подчеркнул Покровский.

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин - в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ). У женщин наибольший процент - в группе 30-35 лет (2-3%). Основным путем заражения является секс между мужчиной и женщиной, уточнил Покровский.

Несмотря на угрожающую статистику, лечение от ВИЧ проходит не более 500 тыс. человек из тех, кто учтен - то есть в лучшем случае лишь каждый второй житель страны с инфекцией. Эта цифра, заметил глава ВИЧ-центра, примерная, поскольку есть те, кто мог получать терапию в течение месяца, а потом бросить. В 2018 году, по данным Покровского, государством было закуплено такое количество препаратов, которого достаточно для проведения 400 тыс. годовых курсов лечения; а этом году, вероятно, показатель не превысил 500 тыс., сказал он.

