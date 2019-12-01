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НОВОСТИ

Инфекционная больница в Новочеркасске осталась без врачей - СМИ

10:23 01.12.2019

В городе Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов. Об этом сообщили в мэрии города. По данным чиновников, причина закрытия - увольнение всех докторов, работавших в стационаре, - сообщает kp.ru

Известно, что в медучреждении работали всего три врача, двое из которых старше 70 лет. В ноябре они написали заявление об увольнении по собственному желанию. Еще один врач-инфекционист - он же заведующий отделением, в настоящее время находится на больничном, однако по выходу также решил уволиться.

- Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы, - добавили в горздраве Новочеркасска.

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