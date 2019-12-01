В Забайкалье рейсовый автобус упал в реку. Есть погибшие и пострадавшие

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек, по предварительным данным, тяжело пострадали при падении пассажирского автобуса с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Четыре человека, по предварительным данным, погибли - сообщили агентству в региональных правоохранительных органах.

"В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск - Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.