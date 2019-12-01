В Забайкалье рейсовый автобус упал в реку. Есть погибшие и пострадавшие
11:10 01.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь человек, по предварительным данным, тяжело пострадали при падении пассажирского автобуса с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Четыре человека, по предварительным данным, погибли - сообщили агентству в региональных правоохранительных органах.
"В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск - Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 10:23 01.12.2019
- Инфекционная больница в Новочеркасске осталась без врачей - СМИ
- 09:40 01.12.2019
- Академик РАН Покровский: В прошлом году от СПИДа умерло 37 тыс. человек, и это рекордная цифра
- 09:00 01.12.2019
- До тех градусов мороза обещают синоптике в Москве в первый день зимы
- 08:41 01.12.2019
- В Европе начато расследование способов сбора данных компанией Google
- 08:38 01.12.2019
- Прошедшая "черная пятница" стала в США рекордной по сумме потраченных денег
- 08:32 01.12.2019
- В России поставили на боевое дежурство первую загоризонтную РЛС
- 20:45 30.11.2019
- Иран: В провинции Хормозган задержали 31 зачинщика акций протеста
- 20:15 30.11.2019
- Петербуржцы ждут начала Евро-2020 и город готов к проведению матчей - власти
- 19:45 30.11.2019
- Более суток 245 пассажиров ожидают вылета с китайского острова Хайнань в Казань
- 19:15 30.11.2019
- За 790 тыс. рублей продана на аукционе книга Маяковского с надписью в адрес Лили Брик
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать