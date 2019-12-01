Ученые выяснили, что нужно пить утром, чтобы дольше оставаться в здравом уме
11:45 01.12.2019 Источник: Российская газета
Как выяснили ученые из Бразилии, США, Франции и Германии, определенный рецептор в мозге играет ключевую роль в старении органа. Так, было обнаружено, что аномальная экспрессия аденозинового А2А-рецептора вызывает проблемы с памятью у подопытных мышей. Рецептор также является мишенью для кофеина. Последний блокирует А2А и возвращает мозг грызунов к нормальной работе. Таким образом, кофеин может препятствовать старению мозга.
Но на этом его польза не заканчивается, отметили исследователи. Кофе также может помочь предотвратить образование камней в желчном пузыре и снизить риск фиброза и цирроза печени.
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