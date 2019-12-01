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Число погибших в крушении автобуса в Забайкалье возросло до 15 человек

12:25 01.12.2019 Источник: Интерфакс

По предварительным данным, 15 человек погибли, 18 пострадали в результате падения с моста автобуса в Забайкальском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительным данным, пострадало 33 человек, из них 15 человек, по данным Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК), погибло, шесть доставлены в ЦРБ", - сказали в пресс-службе.

Ранее о 15 погибших сообщал осведомленный источник. Для эвакуации пострадавших планируется привлечь санитарную авиацию. По предварительным данным, в автобусе находилось 44 человека.

Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия прибыли 30 человек личного состава и 11 единиц техники. Спасатели оказывали помощь в деблокировании пострадавших из автобуса.

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