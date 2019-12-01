По последним данным, в крупном ДТП в Забайкалье погиб 21 человек

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель рейсового автобуса, разбившегося в воскресенье при падении на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае, погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Водитель - житель Читинского района 1976 года рождения. В результате происшествия он погиб", - сказали в пресс-службе. Количество пострадавших в результате крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае выросло до 21 человека, погибли 19, среди которых двое детей. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.