Песков: Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются...
14:50 01.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Формат встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет известен ближе к дате саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече", - сказал он.
Песков также отметил, что встреча может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах. "Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - добавил он.
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