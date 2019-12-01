Глава европейской дипломатии: По вопросу отношений с РФ в Европе нет единства
15:25 01.12.2019 Источник: Интерфакс
Часть стран ЕС не хотят двигаться в сторону нормализации отношений с Россией, заявил в воскресенье новый глава европейской дипломатии Хосеп Боррель.
"Это вопрос (отношения с РФ - ИФ), по которому нет единства. Некоторые страны резко выступают против нормализации отношений с Россией. В то же время, другим хотелось бы сделать это. Санкции (против РФ - ИФ) введены, однако сами по себе они не могут считаться политическим курсом", - сказал он в интервью газете "Паис".
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