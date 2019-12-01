Глава европейской дипломатии: По вопросу отношений с РФ в Европе нет единства

15:25 Источник: Интерфакс

Часть стран ЕС не хотят двигаться в сторону нормализации отношений с Россией, заявил в воскресенье новый глава европейской дипломатии Хосеп Боррель.

"Это вопрос (отношения с РФ - ИФ), по которому нет единства. Некоторые страны резко выступают против нормализации отношений с Россией. В то же время, другим хотелось бы сделать это. Санкции (против РФ - ИФ) введены, однако сами по себе они не могут считаться политическим курсом", - сказал он в интервью газете "Паис".