В столице Японии прошел митинг за возвращение "северных территорий"

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в митинге приняли участие порядка 500 человек, включая бывших японских жителей этих территорий. От японского правительства в мероприятии принял участие министр по делам Окинавы и "северных территорий" Сэйити Это. "Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры [по этому вопросу]", - отметил он, выступая перед собравшимися.

Губернатор самой северной префектуры Хоккайдо, который также принял участие в митинге, подчеркнул, в свою очередь, что "от всего сердца" надеется, что "северные территории будут возвращены [Японии] как можно скорее". По завершении выступлений собравшиеся прошли колонной по центру Токио скандируя лозунги с требованием "вернуть северные территории" Японии.