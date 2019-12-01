Статья 5 Устава НАТО не должна превращаться в статью F-35 - французский министр
17:35 01.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности. Такое мнение в преддверии саммита НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, высказала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете "Журналь дю диманш", опубликованном в воскресенье.
"Нельзя допустить, чтобы статья пятая устава НАТО (о коллективной обороне) превращалась под давлением Вашингтона в "статью F-35" (истребители-бомбардировщики производства компании Lockheed Martin ("Локхиид Мартин") - прим. ТАСС), которая бы обязывала страны НАТО покупать американские вооружения", - подчеркнула министр.
При этом она заметила, что Европа должна создать военные инструменты, которые "соответствовали бы ее экономической и политической мощи". "НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы, - пояснила Парли. - Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга".
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