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НОВОСТИ

Горбачев считает, что "холодная война" в настоящее время может превратиться в "горячую"

19:00 01.12.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший советский лидер Михаил Горбачев предостерег Россию и США от начала «горячей войны», сообщает CNN.

Горбачев заявил, что ни в коем случае нельзя допустить отказа от контроля за вооружениями. По его словам, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном хуже, чем за весь период после окончания холодной войны.

Бывший глава СССР подчеркнул, что повторение холодной войны в современных условиях приведет к началу «горячей войны», в результате которой будет разрушена вся человеческая цивилизация.

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