Вокруг России будет создано сплошное радиолокационное поле
07:00 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ России, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - сказали в ведомстве.
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