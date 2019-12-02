Вокруг России будет создано сплошное радиолокационное поле

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ России, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - сказали в ведомстве.