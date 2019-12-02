Переговоры по торговой сделке между Китаем и США приостановлены из-за закона о Гонконге - СМИ

07:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры по достижению американо-китайского торгового соглашения были приостановлены в связи с принятым в США законом о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал "Аксиос" со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их словам, консультации по достижению соглашения в данный момент "приостановлены из-за закона о Гонконге", необходимо время "для того, чтобы внутренняя политика [председателя КНР] Си Цзиньпина успокоилась".