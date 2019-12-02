Северная Корея строит площадки для пусков ракет с мобильных установок - японские СМИ
07:17 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные КНДР с лета нынешнего года построили по всей стране несколько десятков дополнительных бетонных площадок, с которых можно с мобильных установок производить пуски ракет различных типов, включая межконтинентальные. Их размеры в длину и ширину составляют несколько десятков метров, сообщает в понедельник японская газета "Асахи" со ссылкой на американские и южнокорейские источники.
Запуск с обычной почвы может привести к поломке мобильной установки и изменению траектории полета ракеты. Поэтому в КНДР предпочитают использовать для этого заранее подготовленные прочные площадки. Их число наращивают также для того, чтобы затруднить определение места очередного ракетного пуска.
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