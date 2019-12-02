В Забайкалье объявлен траур по погибшим в автокатастрофе

07:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в понедельник в регионе траур по 19 погибшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии в Сретенском районе. 2 декабря объявлено в регионе днем траура", - сказали в пресс- службе.