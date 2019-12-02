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Японка Михо Отани стала первым в истории страны командиром боевого эсминца

07:20 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина-офицер впервые в истории японского военного флота стала командиром боевого корабля, оснащенного многоцелевой компьютеризированной системой слежения и перехвата баллистических ракет Aegis ("Иджис"). Церемония вступления в должность 48-летней капитана первого ранга Михо Отани состоялась в понедельник на базе ВМС Майдзуру на побережье Японского моря, передает информационное агентство Киодо.

В качестве капитана эсминца "Мёко" водоизмещением 7,5 тыс. тонн она будет иметь под командованием примерно 300 моряков. Этот корабль, оснащенный ракетами-перехватчиками, будет вести боевое дежурство в Японском море.

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