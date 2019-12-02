Погода в Москве 2 декабря: Синоптики прогнозируют небольшой снег и легкий мороз

07:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода с переменной облачностью и небольшим снегом ожидается в понедельник в столице. Температура воздуха опустится до трех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе днем будет переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица. Ветер южный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. В столице температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля, по области - от нуля до пяти градусов мороза.