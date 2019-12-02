Большинство жителей России считают политические протестные акции маловероятными - опрос
07:27 02.12.2019 Источник: Интерфакс
Политические протесты в стране считают возможными 29% россиян, 19% респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Сопоставимое количество опрошенных (30%) допускают вероятность проведения протестных акций с требованиями социально-экономического характера, в частности, против падения уровня жизни. Лично участвовать в таких акциях, согласно опросу, выражают готовность 25% респондентов.
Между тем, по данным социологов, большинство россиян считают маловероятными политические и экономические протестные акции - 66% и 63% участников опроса соответственно. Не допускают своего участия в политических акциях 75% респондентов, в акциях с требованиями социально-экономического характера - 69% участников опроса.
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