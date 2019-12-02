Денежные переводы между Россией и Таджикистаном могут приостановиться с 3 декабря
08:30 02.12.2019 Источник: Коммерсант.ru
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
НОВОСТИ
- 08:10 02.12.2019
- США хотят вместе с новым руководством ЕС противодействовать России, Китаю и Ирану
- 07:27 02.12.2019
- Большинство жителей России считают политические протестные акции маловероятными - опрос
- 07:22 02.12.2019
- Погода в Москве 2 декабря: Синоптики прогнозируют небольшой снег и легкий мороз
- 07:20 02.12.2019
- Японка Михо Отани стала первым в истории страны командиром боевого эсминца
- 07:18 02.12.2019
- В Забайкалье объявлен траур по погибшим в автокатастрофе
- 07:17 02.12.2019
- Северная Корея строит площадки для пусков ракет с мобильных установок - японские СМИ
- 07:14 02.12.2019
- Переговоры по торговой сделке между Китаем и США приостановлены из-за закона о Гонконге - СМИ
- 07:00 02.12.2019
- Вокруг России будет создано сплошное радиолокационное поле
- 19:00 01.12.2019
- Горбачев считает, что "холодная война" в настоящее время может превратиться в "горячую"
- 18:26 01.12.2019
- Импортировать электроэнергию из Беларуси Украина отказалась
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать