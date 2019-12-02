Украина готова "принять пару областей" России - вице-премьер
09:00 02.12.2019 Источник: Известия
Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
В своем Twitter политик прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, не исключившего, что из-за национализма и притеснения национальных меньшинств Украина может потерять ряд областей.
«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал Кулеба. Известия
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