В Брянской области три школьника провалились под лед и погибли

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Брянской области утонули три школьника. Дети 11, 12 и 13 лет провалились под лёд реки Ипуть в городе Сураже.

Одного мальчика доставили в больницу, но врачи ему помочь уже не смогли, передаёт пресс-служба регионального главка МЧС России.

В местных СМИ сообщается, что все погибшие — ученики местной школы. По предварительной информации, один подросток катался на коньках и провалился под лёд. Двое других пытались его спасти. СК возбудил уголовное дело. Говорит Москва