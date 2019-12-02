Историка Соколова доставили в психбольницу СИЗО "Бутырка"

09:20 Источник: Интерфакс

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

"Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Соколов содержится в двухместной камере", - сказала она.

Меркачева уточнила, что соседом Соколова по камере является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

"Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер", - добавила она.