Историка Соколова доставили в психбольницу СИЗО "Бутырка"
09:20 02.12.2019 Источник: Интерфакс
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
"Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза. Соколов содержится в двухместной камере", - сказала она.
Меркачева уточнила, что соседом Соколова по камере является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
"Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер", - добавила она.
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