В КНР ввели обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов

10:00 Источник: Русская служба Би-би-си

С 1 декабря жителям Китая для подключения новых мобильных сервисов потребуется просканировать свои лица.

О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре. По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.

Власти КНР много лет последовательно борются с анонимным использованием интернета.

Для получения мобильного номера и ранее требовалось удостоверение личности с фотографией (как это делается во многих странах). Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами. Русская служба Би-би-си