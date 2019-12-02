В КНР ввели обязательное сканирование лиц пользователей смартфонов
10:00 02.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
С 1 декабря жителям Китая для подключения новых мобильных сервисов потребуется просканировать свои лица.
О предстоящем нововведении было объявлено в сентябре. По словам властей, это делается для защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.
Власти КНР много лет последовательно борются с анонимным использованием интернета.
Для получения мобильного номера и ранее требовалось удостоверение личности с фотографией (как это делается во многих странах). Теперь предъявленное фото будут сличать со сканом лица, чтобы точно идентифицировать пользователя и удостовериться, что все пользователи присутствуют в сети под своими настоящими именами. Русская служба Би-би-си
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