Помпео сообщил, что Северная Македония присоединилась к НАТО

10:05 Источник: Газета.Ru

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что в США завершилась процедура утверждения протокола о присоединении страны к НАТО.

«Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал Помпео. Газета.Ru