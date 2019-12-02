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Помпео сообщил, что Северная Македония присоединилась к НАТО

10:05 02.12.2019 Источник: Газета.Ru

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что в США завершилась процедура утверждения протокола о присоединении страны к НАТО.

«Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал Помпео.  Газета.Ru

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