Названы регионы-лидеры по высоким зарплатам

11:05 Источник: Коммерсант.ru

Лидерами среди регионов по доле высоких зарплат стали Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Москва — там зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно. Ниже всего в рейтинге оказались Орловская область (0,9%), Республика Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%), следует из данных исследования «РИА Новости».

В целом, в 2019 году зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают 7% работников. Коммерсантъ