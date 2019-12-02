Названы регионы-лидеры по высоким зарплатам
11:05 02.12.2019 Источник: Коммерсант.ru
Лидерами среди регионов по доле высоких зарплат стали Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Москва — там зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно. Ниже всего в рейтинге оказались Орловская область (0,9%), Республика Дагестан (0,9%) и Кабардино-Балкарская Республика (0,7%), следует из данных исследования «РИА Новости».
В целом, в 2019 году зарплату более 100 тыс. руб. в месяц получают 7% работников. Коммерсантъ
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