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НОВОСТИ

В правительстве определились, куда вложить триллион из ФНБ

11:20 02.12.2019 Источник: Ведомости

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития. Проект таких поправок в Бюджетный кодекс подготовил Минфин.

Вложить планируется до 1 трлн руб. за 2020–2022 гг., затем сумма может вырасти, следует из пояснительной записки.  Ведомости

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