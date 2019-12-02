В правительстве определились, куда вложить триллион из ФНБ

11:20 Источник: Ведомости

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития. Проект таких поправок в Бюджетный кодекс подготовил Минфин.

Вложить планируется до 1 трлн руб. за 2020–2022 гг., затем сумма может вырасти, следует из пояснительной записки. Ведомости