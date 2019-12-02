Китай ввел санкции против Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.



Об этом в понедельник в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.