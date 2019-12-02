При атаке на протестантскую церковь в Буркина-Фасо погибли 14 человек
10:32 02.12.2019 Источник: Интерфакс
В результате нападения на протестантскую церковь на востоке Буркина-Фасо погибли 14 человек, сообщил в твиттере президент страны Рок Марк Кристиан Каборе.
Кроме того, по его словам, несколько человек в результате нападения получили ранения.
Как отмечает агентство Associated Press, исламисты действуют в Буркина-Фасо с 2015 года. Они нападали на полицейские участки и церкви на севере страны, а также недавно нанесли удары на востоке Буркина-Фасо.
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