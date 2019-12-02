В Стамбуле иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке
11:00 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые прошла божественная литургия на украинском языке, которую провели иерархи Православной церкви Украины (ПЦУ).
"Впервые на украинском языке совершалась божественная литургия иерархами Православной церкви Украины", - сообщается в "Фейсбуке" религиозной организации.
В богослужении, которое состоялось в воскресенье, приняли участие митрополиты Луцкий и Волынский Михаил, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архимандрит Харлампий, который окормляет украинскую общину в Стамбуле, а также представители государственной власти Украины - заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.
После литургии митрополит Михаил поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за большую заботу об Украине и отметил, что тот не только предоставил томос, но "продолжает и дальше трудиться" для того, чтобы ПЦУ "вошла в полное общение с другими поместными церквами".
С заключительным словом к пастве обратился Боднар, который поблагодарил за возможность участия в общей молитве на украинском языке за пределами страны.
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