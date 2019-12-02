Суд отклонил жалобу журналиста Голунова на бездействие следователя СК

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста "Медузы" Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции. Об этом передает корр. ТАСС из зала суда.

"Жалобу оставить без удовлетворения", - огласила судья.

