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Суд отклонил жалобу журналиста Голунова на бездействие следователя СК

11:32 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста "Медузы" Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции. Об этом передает корр. ТАСС из зала суда.

"Жалобу оставить без удовлетворения", - огласила судья.

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