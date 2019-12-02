На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
12:00 02.12.2019 Источник: РБК
Замгендиректора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем заявил, что Украина побеждает Россию на внешних рынках оружия. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATR, опубликованным на YouTube.
По его словам, в течение тридцати лет не было финансирования корпорации, однако несмотря на это украинская сторона продолжала «выигрывать позиции» у России на мировых рынках оружия. Он заявил, что причиной стало обслуживание предприятием советской техники, ремонт, предоставление комплектующих для авиации и бронетехники. РБК
НОВОСТИ
- 13:05 02.12.2019
- На МЦД-1 создали 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки
- 13:00 02.12.2019
- Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"
- 12:32 02.12.2019
- Молдавия готовится к возможному прекращению транзита газа из РФ через Украину - Додон
- 12:20 02.12.2019
- Названы регионы с самой напряженной ситуацией на рынке труда
- 12:05 02.12.2019
- ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах РФ
- 11:32 02.12.2019
- Суд отклонил жалобу журналиста Голунова на бездействие следователя СК
- 11:20 02.12.2019
- В правительстве определились, куда вложить триллион из ФНБ
- 11:05 02.12.2019
- Названы регионы-лидеры по высоким зарплатам
- 11:00 02.12.2019
- В Стамбуле иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке
- 10:32 02.12.2019
- При атаке на протестантскую церковь в Буркина-Фасо погибли 14 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать