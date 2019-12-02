На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

12:00 Источник: РБК

Замгендиректора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем заявил, что Украина побеждает Россию на внешних рынках оружия. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ATR, опубликованным на YouTube.

По его словам, в течение тридцати лет не было финансирования корпорации, однако несмотря на это украинская сторона продолжала «выигрывать позиции» у России на мировых рынках оружия. Он заявил, что причиной стало обслуживание предприятием советской техники, ремонт, предоставление комплектующих для авиации и бронетехники. РБК