Названы регионы с самой напряженной ситуацией на рынке труда
12:20 02.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Названы регионы с самой тяжёлой ситуацией на рынке труда. По данным Росстата, наиболее напряжённое положение с трудоустройством сложилось в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Туве.
Самым благополучным регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В среднем по России уровень безработицы за третий квартал составляет 4,4%, занятости — 59,7%. Среднее время поиска работы в стране составляет 6,4 месяца, а более года ищет работу примерно каждый пятый безработный. Говорит Москва
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