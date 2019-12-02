0
0
89
НОВОСТИ

Молдавия готовится к возможному прекращению транзита газа из РФ через Украину - Додон

12:32 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший совет безопасности Молдавии на этой неделе обсудит подготовку к возможному прекращению поставок российского газа по территории Украины. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон на брифинге в понедельник.

"Надо обсудить с "Молдовагаз" и другими предприятиями энергетического сектора ситуацию после 1 января. У нас нет определенности в том, что касается транзита газа через территорию Украины", - сказал Додон. По его словам, республика рассматривает альтернативные маршруты поставки, в том числе через "Турецкий поток".

Действующий контракт с "Газпромом" на поставки голубого топлива истекает в 2019 году, но будет продлен в ближайшее время - соответствующие договоренности были достигнуты во время визитов в Москву президента Молдавии Игоря Додона и нового премьера Иона Кику.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 02.12.2019
На МЦД-1 создали 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки
0
48
13:00 02.12.2019
Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"
0
80
12:20 02.12.2019
Названы регионы с самой напряженной ситуацией на рынке труда
0
116
12:05 02.12.2019
ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах РФ
0
134
12:00 02.12.2019
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
0
158
11:32 02.12.2019
Суд отклонил жалобу журналиста Голунова на бездействие следователя СК
0
177
11:20 02.12.2019
В правительстве определились, куда вложить триллион из ФНБ
0
204
11:05 02.12.2019
Названы регионы-лидеры по высоким зарплатам
0
198
11:00 02.12.2019
В Стамбуле иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке
0
206
10:32 02.12.2019
При атаке на протестантскую церковь в Буркина-Фасо погибли 14 человек
0
215

Возврат к списку