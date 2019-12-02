Молдавия готовится к возможному прекращению транзита газа из РФ через Украину - Додон
12:32 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший совет безопасности Молдавии на этой неделе обсудит подготовку к возможному прекращению поставок российского газа по территории Украины. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон на брифинге в понедельник.
"Надо обсудить с "Молдовагаз" и другими предприятиями энергетического сектора ситуацию после 1 января. У нас нет определенности в том, что касается транзита газа через территорию Украины", - сказал Додон. По его словам, республика рассматривает альтернативные маршруты поставки, в том числе через "Турецкий поток".
Действующий контракт с "Газпромом" на поставки голубого топлива истекает в 2019 году, но будет продлен в ближайшее время - соответствующие договоренности были достигнуты во время визитов в Москву президента Молдавии Игоря Додона и нового премьера Иона Кику.
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