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НОВОСТИ

На МЦД-1 создали 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки

13:05 02.12.2019

На МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» выходят поезда «Иволга», в которых будет 11 вагонов, а не 7, как раньше. По данным Департамента транспорта Москвы, это позволит создать дополнительно 357 000 мест для пассажиров в сутки. Всего на МЦД-1 и МЦД-2 в связи с увеличением количества вагонов в поездах появится более 1 млн мест в сутки.

«Благодаря успешной совместной работе участников проекта переход с 7-вагонных составов на 11-вагонные пройдет досрочно – 2 декабря. В поездах станет свободнее, а поездки – комфортнее, так как появится 357 тыс. дополнительных мест в сутки. Общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах – более 1 млн в сутки», – сообщает Дептранс Москвы.

Предложения по улучшению работы МЦД пассажиры могут при помощи формы обратной связи на сайте.

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