США приютили олигарха Плахотнюка, чтобы влиять на политику в Молдавии - Додон

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Молдавии Игорь Додон.

"Те, кто помог бежать Плахотнюку, рассчитывали, как минимум, на его контроль над Демократической партией. Он обещал им обеспечить поддержку проевропейскому правительству Санду (премьера Майи Санду - прим. ТАСС) и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны", - сказал Додон. По его словам, также беглого олигарха "планировали использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне". Президент напомнил, что во время правления Демпартии, которую возглавлял Плахотнюк, из Молдавии высылали российских дипломатов, журналистов, политиков, были введены ограничения на российские СМИ, чиновникам запретили ездить в Россию.

"Однако те, кто его приютили, похоже, понимают, что он уже вряд ли им пригодится. Новое руководство Демпартии дистанцируется от олигарха, за которым тянется шлейф негатива - недавно у некоторых его ближайших соратников потребовали сдать депутатские мандаты", - рассказал Додон.