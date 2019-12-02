Захарова прокомментировала готовность Киева "принять пару областей РФ"

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одной "российской области" уже не понравилось в составе Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова интернет- порталу "Национальная служба новостей", комментируя слова вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве "готовы принять пару областей РФ".

"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", - сказала Захарова.