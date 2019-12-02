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Психолог порекомендовала не торопиться с украшением елки

14:00 02.12.2019

Украшение новогодней елки предпочтительно отсрочить до конца декабря, заявила агентству "Москва" психолог "Московской службы психологической помощи населению" Наталья Болдырева. По ее словам, украшение дома к Новому году лучше перенести ближе к празднику, чтобы "праздничная атмосфера не стала привычной и не успела надоесть".

"Если очень хочется украсить пространство заранее, можно сделать это, но какие-то особенные вещи, ритуалы отложить и запланировать их на 31 декабря, чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника. Елку лучше наряжать в самый канун Нового года, создавая тем самым нужное предвкушение. Если она уже была наряжена заранее, приберегите на 31 декабря гирлянды или какие-то другие знаковые украшения», - утверждает Болдырева.

Психолог также считает, что покупка подарков для близких поможет создать предвкушение праздника. "Чтобы еще больше усилить новогоднее настроение, можно начать подводить некоторые итоги уходящего года, вспомнив даже самые небольшие свои достижения. Лучше все это записывать, например, в виде рейтинга по значимости" , - говорит эксперт.

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