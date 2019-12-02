Клиенты МКБ в декабре смогут сэкономить 50% от стоимости поездок в метро

13:44

Московский кредитный банк (МКБ) предложил клиентам в декабре воспользоваться акцией «Нам по пути» и платить за поездки в метро Москвы и Санкт-Петербурга вдвое меньше. Акция проводится совместно с платежной системой Mastercard.



Держатели карт, выпущенных в рамках пакета карточных услуг «Выгодный», «Премиальный» или тарифа банковских карт «Можно больше», будут получать дополнительные баллы в размере 50% от суммы операций оплаты, совершенных с помощью карты World Mastercard/World Mastercard Black Edition или при оплате проезда на турникетах этими картами в смартфонах или умных устройствах. Начислять баллы будут клиентам, зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус». Узнать подробности о правилах и исключениях программы «МКБ Бонус» можно по ссылке.

Максимальный размер компенсации в рамках акции составляет 1000 баллов. Зачисление баллов осуществляется до 20 января 2020 года, в дополнение к баллам, полученным в рамках основных условий программы лояльности. Программа лояльности «МКБ Бонус» позволяет клиентам МКБ зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн».